GSM антенна «Razor» предназначена для усиления, стабилизации сигнала и обеспечения высокой скорости интернет. Слабый сигнал в вашей местности? GSM антенна 3G/4G «Razor» улучшит качество приема сигнала на расстоянии до 20 км. от базовой вышки!

Рабочий диапазон частот – 1700-2200МГц (3G-2100МГц, 4G LTE-1800МГц). Антенну можно установить на улице, на трубе или просто на стене со стороны базовой станции. Быстро и без проблем крепится. Удобно к транспортировке, не занимает много места.

Технические характеристики GSM антенні 3G/4G «Razor» 15 ДБ: