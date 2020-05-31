Tehnix
+380 (99) 063-15-13+380 (97) 480-27-04
Заказать обратный звонок
ИзбранноеКорзина
+380 (99) 063-15-13+380 (97) 480-27-04
Витрина
3G CDMA антенна 24 дби3G CDMA антенна 24 дби
395 грн
Купить
Направленная 3G CDMA антенн 19 Дб Направленная 3G CDMA антенн 19 Дб 
349 грн
Купить
Широкополосная антенна 3G/4G/4,5G 1700-2170 МГц, 21 ДбиШирокополосная антенна 3G/4G/4,5G 1700-2170 МГц, 21 Дби
549 грн
Купить
3G модем Wi-Fi роутер Novatel Wireless MiFi 6620L Rev. B3G модем Wi-Fi роутер Novatel Wireless MiFi 6620L Rev. B
1 299 грн
Купить
4G/3G WiFi роутер Netgear Jetpack AC791L4G/3G WiFi роутер Netgear Jetpack AC791L
1 630 грн
Купить
Sierra W802 C АНТЕННЫМ РАЗЪЕМОМ (3G WIFI роутер)Sierra W802 C АНТЕННЫМ РАЗЪЕМОМ (3G WIFI роутер)
539 грн
Купить
4G/3G LTE Wi-Fi роутера ZTE MF90  с антенным разъемом4G/3G LTE Wi-Fi роутера ZTE MF90  с антенным разъемом
1 149 грн
Купить
3G WIFI модем Novatel MIFI 4510L- разъем под внешнюю антенну!3G WIFI модем Novatel MIFI 4510L- разъем под внешнюю антенну!
523 грн
Купить
Модем 4G/3G + Wi-Fi роутер HUAWEI E8372-153Модем 4G/3G + Wi-Fi роутер HUAWEI E8372-153
1 247 грн
Купить
3G модем Novatel MC6793G модем Novatel MC679
461 грн
Купить
3G GSM Wi-Fi модем ZTE MF703G GSM Wi-Fi модем ZTE MF70
715 грн
Купить
Фотогалерея
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Контакты
Tehnix
Контактное лицо:
Алина
Телефоны:
+380 (99) 063-15-13 +380 (97) 480-27-04
Адрес:
87500, Украина, Донецкая обл., Мариуполь, Мариуполь на карте
График работы:
Пн-Вс 9:00 - 20:00 без перерывов;
Интернет магазин Техникс
Товары и услуги
3G/4G Антенны для GSM операторов
GSM антенна 4G/3G «Razor» усиление 15 ДБ
Главная
Товары и услуги
3G/4G Антенны для GSM операторов
GSM антенна 4G/3G «Razor» усиление 15 ДБ

GSM антенна 4G/3G «Razor» усиление 15 ДБ

ОписаниеХарактеристикиПодобные товары
GSM антенна 4G/3G «Razor» усиление 15 ДБ от компании Tehnix - фото
349 грн
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Купить
Перезвоните мне
Условия оплаты и доставки
Условия гарантии
Весь товар перед отправкой проверяется на работоспособность. Это исключает вероятность того, что что-то будет отправлено в нерабочем состоянии.

На все оборудование дается гарантия 3 месяца, которая может быть продлена до 24 месяцев. Стоимость и возможность данной услуги уточняйте у менеджера магазина. Обязательным условием для выполнения гарантийного ремонта является наличие гарантийного талона с печатью магазина.

Контактная информация
+380 (99) 063-15-13 +380 (97) 480-27-04
Адрес: 87500, Украина, Донецкая обл., Мариуполь, Мариуполь
Написать компании

Описание

 

GSM антенна «Razor» предназначена для усиления, стабилизации сигнала и обеспечения высокой скорости интернет.  Слабый сигнал в вашей местности? GSM антенна 3G/4G  «Razor» улучшит качество приема сигнала на расстоянии до 20 км. от базовой вышки!

Рабочий диапазон частот – 1700-2200МГц (3G-2100МГц, 4G LTE-1800МГц).  Антенну можно установить на улице, на трубе или просто на стене со стороны базовой станции.  Быстро и без проблем крепится. Удобно к транспортировке, не занимает много места. 

Технические характеристики GSM антенні 3G/4G  «Razor» 15 ДБ:

Тип антенны

Уличная, панельная

Поддержка стандартов

3G ,4G (LTE)

Работа в сетях операторов

Киевстар, Vodafone, Lifecell

Усиление

15 Дб

Рабочий диапазон частот

1700-2200 МГц

Тип поляризации

Вертикальная, Горизонтальная

Интерфейс

F коннектор

Рабочий температурный диапазон

от -45 до +60 С

Радиус действия сети

До 20 км

Волновое сопротивление

50 Ом

Характеристики

Тип
панельные
Вид
для беспроводных сетей
Состояние
новый
Материал
алюминий
Конструкция
сплошная (цельноштампованная)
Тип подвески
азимутально-угломестный
GSM антенна 4G/3G «Razor» усиление 15 ДБ

Отзывы

Пока нет отзывов

Подобные товары

Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх