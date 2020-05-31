GSM антенна 4G/3G «Razor» усиление 15 ДБ
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Весь товар перед отправкой проверяется на работоспособность. Это исключает вероятность того, что что-то будет отправлено в нерабочем состоянии.
На все оборудование дается гарантия 3 месяца, которая может быть продлена до 24 месяцев. Стоимость и возможность данной услуги уточняйте у менеджера магазина. Обязательным условием для выполнения гарантийного ремонта является наличие гарантийного талона с печатью магазина.
Описание
GSM антенна «Razor» предназначена для усиления, стабилизации сигнала и обеспечения высокой скорости интернет. Слабый сигнал в вашей местности? GSM антенна 3G/4G «Razor» улучшит качество приема сигнала на расстоянии до 20 км. от базовой вышки!
Рабочий диапазон частот – 1700-2200МГц (3G-2100МГц, 4G LTE-1800МГц). Антенну можно установить на улице, на трубе или просто на стене со стороны базовой станции. Быстро и без проблем крепится. Удобно к транспортировке, не занимает много места.
Технические характеристики GSM антенні 3G/4G «Razor» 15 ДБ:
|
Тип антенны
|
Уличная, панельная
|
Поддержка стандартов
|
3G ,4G (LTE)
|
Работа в сетях операторов
|
Киевстар, Vodafone, Lifecell
|
Усиление
|
15 Дб
|
Рабочий диапазон частот
|
1700-2200 МГц
|
Тип поляризации
|
Вертикальная, Горизонтальная
|
Интерфейс
|
F коннектор
|
Рабочий температурный диапазон
|
от -45 до +60 С
|
Радиус действия сети
|
До 20 км
|
Волновое сопротивление
|
50 Ом
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